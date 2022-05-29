Kaplumbağaların üreme alanı korunuyor

NESİLLERİ tehlike altında olan caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının yuva yapmak için Antalya'yı tercih etmesiyle, dünyaca ünlü Patara, Çıralı ve Olimpos kumsalları koruma altına alındı. Kolluk kuvvetlerinin desteğiyle Eylül sonuna kadar belli saatlerde girişlerin kısıtlandığı kumsallardaki yasağa uymayanlara 109 bin 785 TL ceza uygulanacak. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler listesinin ilk sıralarında yer alan caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Antalya'nın dünyaca ünlü sahillerinde üreme sezonu başladı. Patara, Çıralı ve Olimpos kumsallarına 20.00 ile 08.00 arasında giriş yapmak, yüzmek, çadır kurmak ve ateş yakmak yasaklandı. Prof. Dr. Eyüp Başkale, "14 kişiden oluşan ekibimiz var. Her gün gece gündüz demeden kumsalı gezerek kontrol ediyoruz" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

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