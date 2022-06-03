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Haberler Muğla Datça'da korkutan deprem

Datça'da korkutan deprem

MUĞLA’nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA

03.06.2022, 20:02

Datça’da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 19.05'te merkez üssü Ege Denizi Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12.6 kilometre altında meydana geldiği belirtildi

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