Belediyesi ruhsat veriyor CHP Genel Merkez iptal ediyor

Muğla'da, CHP'li Menteşe Belediyesince 29 Aralık 2021'de ilçeye bağlı Deştin Köyü sınırlarında kurulmak istenen çimento fabrikasına yapı ruhsatı verildi.1992'den bu yana bölgede çimento fabrikası kurulmaması için mücadele veren köy sakinleri ve çevreciler, 7 Ocak'ta çevre hassasiyetiyle övünen belediye önünde ruhsat iptali için eylem yaparak, dilekçe verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA ŞİKAYET

Mücadelesini sürdüren halk, bu girişimlerinden sonuç alamayınca 18 Mayıs'ta da Ankara'ya giderek, CHP Grup Toplantısına katıldı. Burada Kemal Kılıçdaroğlu ve Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile görüşen köy sakinleri ve çevreciler, verilen ruhsatın iptal edilmesini talep etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da, Deştin Köyü sakinleri ve çevreciler ile görüşmek için Muğla'ya geldi.

ÇEVRECİLERE SÖZ VERMİŞLER

Partisinin il binasında, milletvekilleri, Menteşe Belediyesi avukatları, köylüler ve çevreci avukatlar ile bir araya gelen Öztunç, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Muğlalıları ve kendisini rahatsız eden bir konuyla ilgili görüşme yapacaklarını söyledi. Yurttaşları dinleyeceğini ve yapılması gereken ne varsa yapacaklarını belirten Öztunç, şunları kaydetti:

"Yapılması gereken hiç geri durulmadan yapılacak. Biz çevre hassasiyeti yüksek insanlarız. Muğla'da pek çok konuda bir mücadele veriliyor. Ben de bu mücadelelere elimden geldiği kadar katılmaya çalışıyorum. Kumkubük'te eylem yapıp da Menteşe'de çimento fabrikasına 'evet' denmez. Yok böyle bir şey. Olmaz yani. Buna izin vermeyiz. Ben vermem, veremem. Arkadaşlarımız da veremezler. Bakacağız, değerlendireceğiz. Gereken neyse yapılacak" ifadelerini kullandı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından çevre platformları tarafından yapılan yazılı açıklamada, belediye tarafından verilen yapı ruhsatının on gün içinde iptal edileceğinin sözünün alındığı ifade edildi.

OSMAN AKÇA