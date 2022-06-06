Kaptan June Anıtı Dalyan’a dikildi

ÖMRÜNÜ caretta carettalara adayan ve onların gönüllü annesi olarak bilinen çevre aktivisti June Haimoff'un anıtı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Muğla Ortaca'ya bağlı Dalyan'da belediyeye ait çay bahçesine dikildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan 2022'deki vefatının ardından Kaptan June için anıt mezar yapılması talimatı vermişti.

Heykeltraş sanatçısı İnayet Türkoğlu tarafından kısa sürede tamamlanan anıt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürü Ömür Özdil, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve Kaptan June Vakfı Başkanı Hatice Dilek Yönden'in katılımıyla yerine konuldu. Anıt kara yaşamını sembolize eden bir dikey ve deniz yaşamını sembolize eden bir yatay formdan oluşuyor. ■ ÖMER KUNDAKÇI