Sosyal medya zorbası!

AYDIN'DA bir gencin sosyal medyada beğeni uğruna bir kadına eziyet etmesi tepki topladı. Olay, Efeler ilçesi Cuma mahallesi Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Beğeni alabilmek için yapılan insanlık dışı görüntülere bir yenisi eklendi. Acarlar mahallesinde yaşayan ve pazarcılık yaparak evinin geçimini sağlayan kadına pazardan dönerken bir gencin zorbalığına uğradı. Yolda gördüğü kadının hareketletini taklit eden ve arkasından itekleyip saldıran genç, o sırada yaptığı hadsiz davranışı marifetmiş gibi arkadaşına kayıt altına aldırdı. Genç, daha sonda da kadına yaptığı eziyeti içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"SAHİPSİZ DEĞİLLER"

İNCİRLİOVA Belediye Meclis Üyesi AK Partili Hatice İrik, sosyal medyadaki eziyet görüntüsüyle ilgili emniyet yetkilileriyle görüştü. Kadına yapılan eziyetin kabul edilemez olduğunu belirten, "Sosyal medyada beğeni uğruna kadınlarımıza eziyet eden insan müsveddesi kişileri kınıyorum. Gece gündüz çalışan kadınlarımız sahipsiz değildir. Size söz veriyorum o kişinin bulunup gerekli ceza alması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. ■ KAZIM YÖRÜKCE