Sultan ninenin tek duası kabul oldu

Muğla'da, 83 yaşındaki Sultan Kadem, 3 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hiçbir ihtiyacını karşılayamayan oğlu Şevket'e ilerlemiş yaşına rağmen 52 yıl boyunca adeta bir bebek gibi baktı. Eşini 26, evlatlarından birini de 20 yıl önce kaybeden Kadem, kızının da evlenmesi üzerine tek odalı evde, yatağa bağımlı oğluyla baş başa kaldı.

Yemesinden içmesine her şeyiyle ilgilendiği evladının altına bez bağlayan Kadem, bir annenin evladı için yapabileceği tüm fedakarlıklara sabırla sevgiyle hiç bir zaman şikayet etmeden göğüs gerdi.

YAVRUMA KİM BAKACAK

"Dondurmam Gaymak" filminde canlandırdığı 'Çoban Teyze' rolüyle tanınan ve "Engelleri aşan Sultanlar" belgeseline de konu olan Sultan teyze, daha sonra gelen çok sayıda sinema ve reklam filmi reddetmiş, "Yavruma kim bakacak. Oğlumdan ayrı kalmamak için film ve reklam tekliflerini geri geri çevirdim" demişti. Ömrünü oğluna adayan Sultan Kadem'in oğluna olan sabrı, şefkati ve fedakarlığı yardımseverleri de harekete geçirmişti.

KAZAĞINI KOKLAYIP UYUDU

Yaşlı kadın, gözünden sakındığı evladının geçen Şubat ayında hayatını kaybetmesiyle tek başına kaldı. Oğlunu toprağa vermenin acısını yaşayan Sultan Nine, her akşam oğlunun kazağını koklayıp uyuyarak acısını dindirmeye çalıştı. Oğlunu kaybettiği zaman yakınlarına "Onun acısına dayanamam hayatımda kocaman bir boşluk var" dediği öğrenildi. Oğlunun vefatından sadece 4 ay sonra oğlu gibi kalp krizi geçiren Sultan teyze, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada anjiyo olan Sultan ninenin kalp damarına stent takıldı. Ancak Sultan teyze yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınları "Evladımla benim ömrüm aynı zamanda son bulsun ben ölsem kim bakar yavruma Allah'tan dileğim bu diye hep dua ederdi." Allah duasını kabul etti ne mutlu ona çok sevdiği evladına kavuştu dediler. Sultan nine için Menteşe ilçesi Saburhane Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. 'Çoban Teyze' Saburhane Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

OSMAN AKÇA