Ege’de sıcakların vazgeçilmezi ‘Kar şerbeti’! Kışın kuyularda sakladıkları karlardan yapıyorlar

Ürünü ne kadar çok derine gömersek erime o kadar az olur. Biriktirilen kar branda ile kapatılıyor. Yaz mevsimlerinde çıkartılıp vatandaşa sunuluyor. Bu kültür Osmanlılardan gelen bir kültür. Osmanlı döneminde tüketilen en çok ürün, özellikle yaz aylarında hem serin hem tatlı niyetine yeniliyor.