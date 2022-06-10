50 yıllık çifti kaza ayırdı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, kocası ağır yaralandı. Kaza, dün gece Fethiye Yanıklar'da meydana geldi. Feridun A.'nın kullandığı 48 FA 456 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Yanıklar mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Günay-Hasan Budak çiftine çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

EKİPLER, Günay Budak'ın (72) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Buak'ın (69) ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. ■ MURAT YALÇIN