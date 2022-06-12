  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Ağaca takıldı uçurumdan kurtuldu! Araçtakilere ilk müdahale yoldan geçen başhekimden

Ağaca takıldı uçurumdan kurtuldu! Araçtakilere ilk müdahale yoldan geçen başhekimden

Muğla-Antalya kara yolu Sakar Geçidi'nde şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarparak durdu. Kazada yaralanan 6 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinden motosikletle geçen geçen Başhekim Turhan Togan ile sağlık ekipleri yaptı.

AA

12.06.2022, 17:35

Muğla'nın Ula ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ağaca takıldı uçurumdan kurtuldu! Araçtakilere ilk müdahale yoldan geçen başhekimden

Bünyamin Balıkçı idaresindeki 34 PD 3610 plakalı otomobil, Ula-Akyaka kara yolu Sakar mevkisinde, şarampole devrildi.

Ağaca takıldı uçurumdan kurtuldu! Araçtakilere ilk müdahale yoldan geçen başhekimden

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağaca takıldı uçurumdan kurtuldu! Araçtakilere ilk müdahale yoldan geçen başhekimden

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İbrahim Etem, Aytan Balıkçı, Türkan Balıkçı, Yusuf Balıkçı ve Sibel Balıkçı yaralandı.

Ağaca takıldı uçurumdan kurtuldu! Araçtakilere ilk müdahale yoldan geçen başhekimden

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA