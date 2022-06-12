Kadınlara ekmek kapısı olan ’Vali Hanım çileği’ üreticisinin yüzünü güldürdü

Kırsalda kadın çiftçilerin ve kadınların refah seviyelerinin yükseltilmesi, köyden kente göçün engellenebilmesi ve alternatif gelir kaynakları oluşturulması çalışmaları kapsamında önceki dönem Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından başlatılan "Vali Hanım Çileği Projesi", Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın desteğiyle il genelinde sürdürülüyor.
Yörenin önemli ürünlerini de yetiştiren kadınlar, yılın yaklaşık 9 ayı ürün veren çileğin hasadını gerçekleştiriyor. Bir kısmı reçel, marmelat ve komposto yapımında kullanılan çileklerin büyük bölümü ise pazarlarda satışa çıkarılıyor. Günün ilk ışıklarında çilek bahçesinin yolunu tutan kadınlar, hava ısınmadan hasat ettikleri çilekleri tüketiciye taze ve organik olarak sunuyor. Kadın işçiler, sabah gün doğmadan gelip üç-dört saat çalışıp ortalama 60-80 lira arasında yevmiye alıyor.