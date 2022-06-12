Kadınlara ekmek kapısı olan ’Vali Hanım çileği’ üreticisinin yüzünü güldürdü

"Bizim köyümüzde 5 üretici daha çilek üretmeye başladı. Bu sayı daha da artacak. Bölgemizde Vali Hanım çileğinin bilinirliği çok arttı, artık aranan bir ürün oldu. Muğla ve ilçelerinin yanı sıra biz bu çileği Türkiye'nin birçok şehrine göndermeye başladık. Ayrıca turizm merkezlerine yakın olmamız dolayısıyla dışarıdan çilek getirmiyoruz. Devletimiz bize çok büyük destek veriyor. Bölgemizdeki kadınlar da evlerinden çıkıp bahçelerde çalışmaya başladı ve aile bütçelerine büyük katkı sağlıyorlar. Yaklaşık 9 ay çilek hasadı yapıyoruz. Yoğun bir şekilde talebimiz var. Biz şu anda turizm sezonunun da başlamasıyla ürün yetiştiremiyoruz."