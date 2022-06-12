Tarihi camiye skandal restorasyon

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Osman Gürün, Datça'da bulunan Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmaları sonrası son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Gürün'ün övünerek 'öncesi', 'sonrası' diyerek paylaştığı görüntüleri görenler adeta şoke oldu.

"KEŞKE ELLEMESEYDİNİZ"

Tarihi caminin eski halinden eser kalmazken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Başkan Gürün, yaptığı paylaşımda, "Neydi?/Ne Oldu? Datça- Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Beyaz renge boyanan ve eski halinden eser kalmayan tarihi caminin tanınmaz hale geldiğini belirten vatandaşlar Gürün'e tepki göstererek, "Bu nasıl hizmet, keşke ellemeseydiniz", "Korkunç olmuş", "Çok kötü, bu nasıl bir acemilik" yorumlarında bulundu. ■ ADEM ÜLKER