Yunuslardan Gökova Körfezi’nde görsel şölen!

Gökova Körfezi'nin iç kesimlerine kadar avlanmaya gelen yunuslar körfezde seyreden teknelere de eşlik ediyor. Küçük teknelerle Gökova Körfezi'nde tura çıkan vatandaşların teknelerine eşlik eden yunuslar sevimli hareketleri ile dikkat çekiyor.

Gökova körfezi'nde tekneye eşlik eden erkek, dişi ve bir yavru yunus denizde tekne ile seyreden vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Uzun süre teknenin önünde tekne ile giden yetişkin yunuslar üstte, yavru yunus balığı da anne ve babasının korumasında tekneye eşlik etti.

Menteşe ilçesine bağlı Akbük koyu ile Ula ilçesine bağlı Akyaka sahili açıklarında yunusların tekneye eşlik ettiği anlar tekne sahibi tarafından görüntülenirken, cep telefonu ile o anları görüntüleyen vatandaş "Geliyon mu sen şirin şey, tamam yemeğe hadi tamam yeter bu kadar oyun" dedi.