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Haberler Muğla Ağaca çarparak duran otomobilde 6 yaralı

Ağaca çarparak duran otomobilde 6 yaralı

14.6.2022

Ağaca çarparak duran otomobilde 6 yaralı
MUĞLA'NIN Sakar Geçidi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Ağaca çarparak duran ve uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan aracın içerisinden çıkarılan yaralılar Bünyamin Balıkçı, Sibel Balıkçı, Yusuf Balıkçı, İbrahim Ethem Balıkçı, Ayhan Balıkçı ve Türkan Balıkçı'ya ilk müdahaleyi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ile sağlık ekipleri yaptı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. ■ ADEM ÜLKER
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