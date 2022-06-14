  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bir dokunuşta 30 kişiyi öldürebilir

Bir dokunuşta 30 kişiyi öldürebilir

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye sularında ilk kez görülen tehlikeli tür için genetik inceleme başlattı.

14.6.2022

Bir dokunuşta 30 kişiyi öldürebilir

Kızıldeniz ve okyanuslar üzerinden Ege ve Akdeniz kıyılarına istila eden deniz canlıları her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Deniz dibindeki yaşama en çok zarar veren balon ve aslan balığının ardından sularımızda görmeye alışık olmadığımız bir deniz canlısı daha Muğla kıyılarında görüldü.

Marmaris açıklarında bir balıkçının ağına, dokunulduğunda zehriyle 30 kişiyi öldürebilen Conus cinsine bağlı koni salyonguzu takıldı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Yeni Asır Gazetesi'ne konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nurçin Killi, "Koni salyangozları zehirli türlerdir. Dokunulduklarında iğne benzeri dişleri ve zehir bezleri ile zehirleyebilirler. Küçük türler arı sokması şeklinde etkilerken tropik olanlar ölümcül olabilmektedir. İncelemelerin yapılması için çalışmalara başlandı" dedi. ■ VURAL EFECİK

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA