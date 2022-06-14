Bir dokunuşta 30 kişiyi öldürebilir

Kızıldeniz ve okyanuslar üzerinden Ege ve Akdeniz kıyılarına istila eden deniz canlıları her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Deniz dibindeki yaşama en çok zarar veren balon ve aslan balığının ardından sularımızda görmeye alışık olmadığımız bir deniz canlısı daha Muğla kıyılarında görüldü.

Marmaris açıklarında bir balıkçının ağına, dokunulduğunda zehriyle 30 kişiyi öldürebilen Conus cinsine bağlı koni salyonguzu takıldı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yeni Asır Gazetesi'ne konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nurçin Killi, "Koni salyangozları zehirli türlerdir. Dokunulduklarında iğne benzeri dişleri ve zehir bezleri ile zehirleyebilirler. Küçük türler arı sokması şeklinde etkilerken tropik olanlar ölümcül olabilmektedir. İncelemelerin yapılması için çalışmalara başlandı" dedi. ■ VURAL EFECİK