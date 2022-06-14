Motosikletteki iki arkadaş kaza kurbanı

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde bir otomobil, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete arkadan çarptı. Motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Ortaca - Dalyan yolunda meydana geldi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

YÜKSEL Yertürk yönetimindeki 48 RL 489 plakalı motosiklete, Tayfun Can Karakuş yönetimindeki 48 AAZ 529 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yüksel Yertürk (52) ile Sabri Bağcı (46) hayatını kaybetti.

Tayfun Can Karakuş'un kullandığı otomobil de şarampole yuvarlandı. Ekipler, Yertürk ile kasksız olduğu belirtilen Bağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Karakuş ile yanındaki Ramazan Ülker de hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ■ ADEM ÜLKER