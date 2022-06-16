Muğlalı köylülerden CHP kurmaylarına fabrika tepkisi: Söz verdiniz ama iptal etmediniz

Muğla'da kurulması planlanan çimento fabrikasına CHP'li Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının iptal edilmesini isteyen köylüler ile belediye çalışanları arasında arbede yaşandı. Alınan bilgiye göre, Sınırsızlık Meydanı'nda ellerinde "Çimento fabrikasına hayır" yazılı pankart taşıyan Deştin köyü sakinleri, "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganları attı. Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının iptal edilmesini isteyen köylüler, "17 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük. 27 Mayıs'ta CHP İl binasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 1 hafta 10 gün gibi bir süre içinde sorunun çözüleceğini söyledi. 10 Haziran'da da Muğla CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'na beklentimizi dile getirdik. Bize verilen sözün 18'inci günündeyiz ve çimento projesi hızla devam ediyor" dediler.





'ŞU ADAMI ÇEKİN YA' DEDİ

GRUP daha sonra slogan atarak Menteşe Belediyesi önünde yürüdü. Burada zabıta ekipleri ve başkan yardımcısı Mehmet Güven tarafından karşılanan köylüler, Başkan Bahattin Gümüş ile görüştü. Belediye çalışanları, burada köylülerin sloganlarını alkışlarla kesmeye çalıştı. Karşılıklı tartışmaların yaşandığı sırada Başkan Gümüş'ün bir köy sakini için "şu adamı çekin ya" demesinin ardından başkan yardımcısı Mehmet Güven'in de aralarında bulunduğu grup ile köylüler arasında arbede yaşandı. Ardından köylüler belediye önünde yaklaşık 2 saat oturarak Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'u bekledi. Torun ve beraberindekilerin belediyeye girişi sırasında köylüler "Deştin Çayı özgür akacak" sloganı atmaya başladı. Köylülerin seslerini duyurmak için attığı sloganları, belediye çalışanları yine alkışlarla kesmeye çalıştı.



İKİNCİ KEZ SÖZ VERDİLER

Daha sonra köylülerin aralarından seçtikleri 4 temsilci, Torun ve beraberindeki milletvekilleriyle görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan temsilciler, CHP heyetinin kendilerine fabrikanın tekrar kurulmaması için hukuki olarak çalışıldığı ve sürecin bu yüzden uzadığını söylediğini bildirdi. Temsilciler, kendilerine sürecin 2 hafta içinde biteceğinin sözünün verildiğini ifade etti.



■ OSMAN AKÇA