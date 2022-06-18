Down sendromlu Kemal öğretmeniyle vals yaptı

Muğla'da, kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra özel öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Mezun olan öğrencilerden Down sendromlu Kemal Çakıroğlu, sadece iki haftalık bir eğitimin ardından öğretmeni Halime Hınç ile vals yaptı. Kemal ve öğretmeninin dansı salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Kemal'in öğretmeni Halime Hınç, "Çok iyi bir performans sergiledi. Kemal'in gösterdiği performans, fırsat verildiğinde özel bireylerin de birçok şeyi başarabildiklerinin en güzel örneği oldu" dedi.



ÇOK YETENEKLİ

Muğla'da, özel eğitim uygulama okulunda eğitim gören 5 özel öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Muğla Öğretmenevindeki etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Osman Toprakçı, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Baki Umut Tuğay, daire müdürleri, öğretmenler, özel öğrenciler ve aileleri katıldı.



ALKIŞ TOPLADI

Etkinliğin açılış dansını özel Down sendromlu özel öğrenci Kemal Çakıroğlu ve öğretmeni Halime Hınç yaptı. Yalnızca iki haftalık bir eğitim sonrası öğretmeniyle vals yapan Kemal'in performansı salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Kemal'in annesi Emine Çakıroğlu, "Herkes çocuklarıyla eğitimde bir arpa boyu yol ilerlemeye çalışırken, biz çeyrek arpa boyu yol ilerleyerek buraya geldik. Küçük adımlarla liseyi bitirdik. Emeği geçen öğretmenlerimize ve destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. Kemal'in öğretmeni Halime Hınç da öğrencisinin müziğe çok ilgili olduğunu, ritim duygusunun çok iyi olduğunu dile getirdi.



■ OSMAN AKÇA

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