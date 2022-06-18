Milyarderler Türkiye’nin müptelası oldu

Dünyanın gözdesi haline gelen Ege kıyıları, milyarder iş insanlarının mega yatlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Jeff Bezos, Bill Gates, Roman Abramoviç ve Alijan İbragimov gibi dünyaca ünlü milyarderlerin ardından 16 milyar dolarlık servete sahip İsviçreli Ernesto Bertarelli de mega yatıyla yeşille mavinin buluştuğu Ege kıyılarını tercih etti. Milyarderlerin ultra lüks yatları, Marmaris, Bodrum, Göcek, Fethiye ve Gökova Körfezi'ni adeta mesken tuttu. ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Rus milyarder Roman Abramoviç ve Kazak milyarder Alijan İbragimov'in ultra lüks yatlarından sonra Cenevre merkezli Waypoint Capital'ın patronu milyarder iş adamı Bertarelli'nin yatı da yeşille mavinin buluştuğu koyları gezmek için Marmaris'e geldi. Bertarelli'nin 2 hafta limanda kalacağı belirtilen yatının, akaryakıt ikmali yapacağı öğrenildi.







FLYING FOX: Jeff Bezos'un yatı dünyanın 14. en büyük yatı. 136 metre uzunluğunda 225 metre genişliğindeki yatta 11 kabin var. Yatta büyük bir havuz, sinema, asansör ve 2 pist yer alıyor.







ECLİPSE: Abramoviç'in 2010'da yaklaşık 340 milyon Euro'ya malolan yatında helikopter pisti, havuz, süit odalar, denizaltı ve spor salonu bulunuyor. Eclipse 170 metre boyuyla dünyanın en büyük yatlarından biri.







IDYNASTY: Kazak iş adamı Alijan İbragimov'a ait 101 metre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki yat yaklaşık 250 milyon dolar değerinde. 30'a yakın kabin bulunan yatta su sporları parkı yer alıyor.







LANA: Bill Gates'in 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yatında spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi imkanlar bulunuyor.



OSMAN AKÇA