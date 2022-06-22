Hamile eşini Kelebekler Vadisi’nde ölüme göndermişti! O vahşet dünya basınında

Hamile Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi.





AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Şubat tarihinde görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti oy çokluğu ile Aysal'ı ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.

HASTA OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Hakan Aysal, hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

RAPOR GEREKLİ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Aysal'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözlemlenmesinden sonra cezai ehliyeti olup olmadığı konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılması, ardından Gözlem İhtisas Dairesi'nin raporu ile 4'üncü İhtisas Kurulu'nun raporları arasında çelişki olduğu takdirde, akıl hastası olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerekirken bunun yapılmadığı belirlendi.

TEKRAR HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bu gerekçeyle bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Hakan Aysal, ileriki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

İNGİLİZ BASININDA

Aysal cinayeti dünyanın da ilgisini çekti. İngiliz gazetesi Mirror, bugün haberi manşetten verdi. Haberde, hamile eşini sigorta parası için uçurumdan aşağıya iten Uysal'ın cezaya itiraz ettiği kaydedildi. Türkiye'nin yasalarından bahseden gazete, Uysal'ın 30 yıl boyunca şartlı tahliye alamayacağına itiraz edeceğini ve gerekçe olarak hasta olddğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

"KURTULMAYA ÇALIŞIYOR"

News Media Empire gazetesi de bu sabah manşetinde Uysal'ın karara itirazını verdi. Uysal'ın cezayı temyiz ettiğinden bahseden gazete, "Uysal 30 yıllık hapis cezasından kurtulmaya çalışıyor" dedi.

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