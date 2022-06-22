Yunanistan'dan Ege'de provokasyon! Keçi Adası'ndaki ağır silahlar görüntülendi

Adanın söz konusu bölgesinde 4 baraka bulunduğunu, iki anten ve iki jeneratör de göründüğünü anlatan Tokmakoğlu, şöyle konuştu:
"Buranın elektriği, suyu var, 20 kişiye kadar insan barınıyor. Silah deposu, uçaksavar, tel örgü, iki tane helikopter iniş yeri, gemi bağlanma yeri var. Bayrağını yapmış. Burada bunları Lozan Antlaşması'nın ihlalinin açık delili olarak görüyoruz. Bu askeri tesis olunca 'Burası benim' iddiası var. İkincisi burada muhabere sistemi var. Burada yaşayan askerler Türkiye'nin buraya bir müdahalesi söz konusu olursa onu engellemek için Yunanistan'ı koruduğunu ifade eder. Egemenlik hakkının askerle birlikte sahada vücut bulması... Böyle olunca 'Burada her türlü çatışmaya hazırım' demek istiyor. Kardak hadisesinde olduğu gibi buraya gelirseniz silahı, mühimmatı ve haberleşme sistemleri, 20'ye yakın askeri var. Askersiz, silahsız olması gerekiyor, istihkamın olmaması gerekiyor."