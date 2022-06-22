Yunanistan'dan Ege'de provokasyon! Keçi Adası'ndaki ağır silahlar görüntülendi

TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI TOKMAKOĞLU GÖRÜNTÜLERİ YORUMLADI

Terör ve güvenlik uzmanı, eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, bölgeden çekilen görselleri yorumladı. Keçi Adası'nın ana karaya olan mesafesi nedeniyle Lozan Antlaşması'nın 12. maddesi gereği Türkiye'nin olduğunu belirten Tokmakoğlu, şunları söyledi:

"Bizim adamızı sahiplenmiş. Uluslararası hukuka göre bu bayrak suç. 'Bayrağı ya buradan kaldır ya da biz gereğini yaparız' demek gerekiyor. Burası çok ciddi bir konu. Egemenlik hakkıyla ilgili Lozan'ın hiçe sayılmasıyla ilgili bir husus var burada. Bu bayrak işin ne olduğunu anlatıyor. İş bu kadarla da kalmamış, askeri tesis olduğuna dair emareler var. Tel örgüler, alt ve üst tarafta yol var, mevzide üstü örtülmüş silah var. Uçaksavar cinsi bir silah, taret diyoruz."