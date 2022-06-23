’Hani uçaklar nerede’, ‘Devlet yetersiz kaldı’ diyen provokatörlere inat... Devlet de burada uçaklar da

Muğla'nın Marmaris ilçesi Amazon Koyu'nda önceki akşam saat 20.00 sıralarında çıkan yangın sonrası devletin tüm birimleri kısa sürede harekete geçti. Bölgede keşif uçuşu yapan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı İHA'lar tarafından tespit edilen yangın, ekiplere bildirdi.



YAKINDAN TAKİP ETTİLER

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevlere 8 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden ekipler, hava kararınca söndürme çalışmalarını karadan sürdürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangın bölgesini helikopterle inceledi. Erdoğan'a, yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Vahit Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan ve beraberindeki heyet bölgeye geldi. Yangın bölgesini önce helikopter ile havadan denetleyen bakanlar, ardından bölgeye giderek çalışmaları yakından takip etti.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcı Yağcı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Amazon Koyu Bördübet mevkisinde başlayan ve 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

PROVOKASYONDA GEÇ KALMADILAR

Orman yangınlarına müdahaleyi eleştiren ve her fırsatta devletin yangınlara müdahalede yetersiz kaldığı provokasyonları yapan isimler yine sahneye çıktı. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında Marmaris bölgesindeki orman yangınlarını canlı yayınlarla gösteren Şahan Gökbakar, bu yangında da provokasyonunu sürdürdü. 20 helikopter, 14 uçakla 2 bin 604 orman işçisi ve binlerce gönüllünün müdahale ettiği yangınla ilgili peş peşe paylaşımlar yapan Gökbakar, sosyal medyadan "Bakın henüz hava aydınlık iken havadan müdahale edilir mi? Edilir! Nerede bu uçaklar? Bu yangın yine o kadar büyük bir alanı yok edecek ki! Yazık" paylaşımı yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yangına müdahale ile ilgili yalan beyanda bulundu. Akşener, yangınla mücadelede uçak ve helikopter olmadığını iddia ederek, "Gelen bilgilere göre, yine uçak yok. Geçtiğimiz sene günlerce yüreğimizi yakan, nefesimizi kesen ve canlarımızı alan yangınları unutmadık" dedi.





'SENİN GİBİSİNİ GÖRMEDİK'

Aydın'daki programını yarıda keserek yangın bölgesine giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, orman yangınından iktidarı sorumlu tutmaya çalıştı. Bölgeye gider gitmez hemen provokasyona sarılan Kılıçdaroğlu, "Verin görevi açalım bir kampanya, uçak da helikopter de getirelim buraya" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadi sırasında yangına müdahale eden helikopterlerden birinin sesi duyulurken, etrafındaki kurmayları da o sıralarda gökyüzüne baktı. CHP liderinin açıklamalarına ilk tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Dağ, "Bu ülke çok provokatör gördü ama senin gibisini görmedi. Devlet canhıraş sahadayken siz nelerin peşindesiniz! Her doğal afette akbaba gibi ortalığa saçılmanızdan bu millet bıktı" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM YAPANLARIN YÜZDE 60'I BOT HESAP

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesaplar hakkında işlemlere başlanıldığını açıkladı. #marmaris etiketi (hashtag) kullanılarak 22 bin 787 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı ve bu hesapların yüzde 59.42'sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunun belirlendiği kaydedildi. Ayrıca orman kelimesi kullanan hesapların da yüzde 67.38'inin bot hesap olduğu aktarıldı.



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci (solda) ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

'TÜM HAVA ARAÇLARI AYNI ANDA HAVADA KALAMAZ'

Orman Genel Müdürlüğü, hava araçlarının neden aynı anda havada olmadığına ilişkin açıklamada bulundu. Hava araçlarının, pilotlar ile sivil hava araçlarının güvenliği ve yangınla mücadelenin kesintiye uğramaması açısından timler halinde hareket ettiği belirtilerek, "Yakıt ikmali, su alma süresi gibi hesaplamalar ve koordinatların yangının ilerleyişine göre yeniden planlaması gibi etkenlerle hepsinin aynı anda uzun sürede havada olması mümkün değildir. Birkaç hava aracından oluşan tim havalanıp görevini gerçekleştirip dönerken bir diğer tim kalkış yapar" denildi.

2604 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Yangına müdahalede 2604 personel, 172'si arazöz toplam 363 araç, 39 iş makinesi görev yaptı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 TOMA, 103 araç ve 246 personel görevlendirilirken, bölgeye çevre illerden de TOMA ve personel sevk edildi.

YANGIN KOORDİNASYON MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ

Marmaris Değirmenyanı mevkiinde bulunan yangın koordinasyon merkezinin üst kısımlarında rüzgarın şiddetini artırması ve alevlerin yükselmesi nedeniyle olası bir tehlikeye karşı merkez boşaltıldı. Merkezin bahçesinde bulunan araçlar güvenli alanlara yönlendirildi, bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

TOMA'LAR İŞ BAŞINDA

Marmaris Bördübet Adalar mevkiindeki orman yangınını söndürmek için sadece orman ve itfaiye değil, tüm kurumlar da seferberlik durumuna geçti. Söndürme çalışmalarına emniyet müdürlükleri bünyesinde görev yapan TOMA'lar da katıldı. Aydın, Denizli ve Muğla İl Emniyet Müdürlükleri ile Jandarma'ya bağlı 17 TOMA da ekiplerin yönlendirdiği yerlere giderek alevlere müdahale etti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ormanlık alanda çıkan yangını havadan inceledi