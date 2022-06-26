Pınar Gültekin cinayetinde kahreden gerekçeli karar

MUĞLA'DA, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulayan mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis vermiş, ardından haksız tahrik indirimi uygulayıp, cezayı 23 yıl hapse düşürmüştü. Tutuksuz kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verilmişti.

CANAVARCA HİSLE YAKMAMIŞ

MUĞLA 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Katil Avcı'nın, evlilik dışı ilişkilerini eşine söylemekle kendisini tehdit edip, para yatırtarak menfaat temin ettiği kaydedilen Gültekin'e duyduğu öfkeyle suçu işlediği belirtildi. Ayrıca, haksız tahrik hükümlerini uygulama şartlarının gerçekleştiği belirtildi.

Gerekçeli kararda; Avcı'nın, yayla evinde Pınar Gültekin'i boğazını sıkarak öldürmeye kalktığı ve eylemini bir an önce tamamlamak istediği, eziyet çektirme kastının bulunması halinde uzun süre eylemini devam ettirmesi gerektiği kaydedildi. Avcı'nın, profesyonel sağlık personeli olmadığı gözetildiğinde, Gültekin'in boğazını ölümü gerçekleştirecek nitelikte kırık oluşmasına neden olacak kadar sıktıktan sonra henüz ölmemiş olduğunu bilemeyebileceği, yakma fiilini gerçekleştirmekteki amacının, eziyet çektirmeye yönelik olmadığı, cesedi yok ederek suç delillerini yok etme amacı olduğu belirtildi. ■ OSMAN AKÇA