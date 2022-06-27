Kim takar inşaat yasağını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde normalde 15 Mayıs'ta başlaması gereken inşaat yasağının önce valilik kararıyla 17 Haziran'a kadar uzatıldığı duyurulmuş ancak gelen tepkiler üzerine yasak 31 Mayıs'a geri çekilmişti. 15 Ekim'e kadar devam edecek yasak başladı. Ancak ilçede inşaatlar tüm hızıyla devam ediyor. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri faaliyetleri sürdüren şantiyelere giderek gerekli uyarıları yapıp, çalışmaları durduruyor. Yasağa uymayanlara Kabahatlar Kanunu'na göre 581 lira ceza kesiliyor.





ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Bu konuda çok şikayet olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum turistik bir bölge. Otelcilerden inşaat faaliyetleri nedeniyle çok sayıda şikayet geliyor. Bir haftalığına 10 oda kiralayan bir kafilenin otele giriş yaptıktan bir gün sonra gürültü yüzünden çıkış yaptığını söyleyenler var. Burada 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında inşaat yasağı var. Herkes yatırımlarını buna göre yapmalı" dedi. İlçede bir otelin müdürü olan Serkan Karaman da, yapılacak her türlü inşaat, tadilat çalışmasının Bodrum'un turizm kenti olduğu düşünülerek planlanması gerektiğine dikkati çekti. Karaman, "Turizm sezonunun yoğunluk kazandığı bu dönemlerde devam eden inşaatlar misafirlerin rahatsız olmasına sebebiyet veriyor. Biz turizmciler ev sahipliği yapıyoruz. Fakat inşaatlar ve gürültü bu ev sahipliğine gölge düşürüyor. Görsel olarak da kötü bir izlenim veriyor. Türk turizmi zarar görüyor" diye konuştu.



'İŞLER TAMAMEN BİTTİ'

İlçedeki inşaatlara halk ve esnafın da tepkisi büyük. Gümüşlük Karakaya'da, yaklaşık 9 inşaatın sürdüğünü söyleyen restoran işletmecisi Deniz Karaağaç, "Sezon başladı ama inşaatlar yüzünden iş yapamaz hale geldik. 15 Mayıs'ta yasak başladı. Fakat Bodrum şu an koca bir şantiye gibi. İnşaatlar nedeniyle yollar da çok kötü durumda. Kimse gelmiyor. İşlerimiz tamamen bitti" diye konuştu.





BAŞKAN ARAS SÖZLERİNİ ÇABUK UNUTTU

2022 Haziran Ayı Belediye Meclis Toplantısında inşaat yasağına değinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Valilik kararıyla inşaat yasağı 17 Haziran 2022'ye kadar uzatılmıştı, daha sonra 31 Mayıs'a geri çekildi. Bu tarih itibarıyla kırıcı, beton dökme, mikser, hafriyat, iş makinaları gibi faaliyetler yasaklanıyor. Saat 09.00 ile 18.00 arası ince inşaat işleri yapılabilir. Pazar günleri o da yapılamaz" demişti.

İLÇE KOCA BİR ŞANTİYE GİBİ

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Bodrum'un kendini toparlaması için daha uzun süre inşaat yasağı uygulanması gerektiğini kaydetti. İlçenin koca bir şantiye gibi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Burası turist ağırlayan bir kent. Neredeyse kendi nüfusunun daha fazla yazlıkçı geliyor. Hep artan bir yoğunluk var. Bize kalsa en az 5-6 sene mecburu tadilatlar dışında hiç imalat olmasın ki Bodrum rehabilite edilebilsin. Mesele inşaat yasağının uzatılması değil. Hiç yeni inşaatların yapılmaması çünkü bunun bir sonu yok. Caddelerdeki beton ve hafriyat kamyonlarının trafik sıkıntısını biz çekiyoruz" dedi.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

İlçede inşaat yasağına uyulmamasına isyan eden vatandaşlar da tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. İşte o yorumlardan bazıları:

- Bodrum'da hala devam eden korkunç gürültüye neden olan inşaatlar... Dinlenmek için geldiğimiz evimizi bize dar ettiler... Sabrettik, çileyi mecburen çektik şimdi yasak kondu aynı inşaatlar devam ediyor ve belediye hiçbir şey yapamıyor neden?

- Gümüşlük Koyunbaba'da yasağa rağmen inşaat ve kamyonlar yüzünden toz topraktan bahçeye balkona çıkamıyoruz. Belediye yetkilileri bizleri mağdur etmeye hakkınız yok yasağı uygulayın yeter artık.

- Sezon açılmış olmasına ve inşaat yasağına rağmen herhangi bir çözüm bulunmuyor. Binlerce yıllık bir nekropol alanının imara açılıp talan edilmesine göz yuman belediyemiz, vatandaşını inşaat firmalarının karşısında da yalnız bırakmıştır.

AYŞEN ALPTÜZÜN