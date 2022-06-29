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Haberler Muğla Bodrum'da kan donduran olay! Yol kenarındaki çuvalda çürümüş ceset bulundu

Bodrum'da kan donduran olay! Yol kenarındaki çuvalda çürümüş ceset bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarındaki çuval içerisinden çürümüş ceset çıktı. Üniversite yolu üzerinde üzerine toprak dökülmüş, kum dolu çuvaldan çıkan erkek cesedi için ekipler çevrede uzun süre incelemelerde bulundu.

DHA

29.06.2022, 08:43 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022, 08:44

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içi toprak dolu çuvalın içerisinde kimliği belirlenemeyen 1 erkeğe ait ceset bulundu. Ekiplerce bölgede geniş çaplı araştırma yapılırken, cesedin tanınmaz halde olduğu belirtildi.

Bodrum’da kan donduran olay! Yol kenarındaki çuvalda çürümüş ceset bulundu

İddiaya göre, bugün saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde yürüyen bir vatandaş, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan polis ekiplerince bölgede inceleme yapıldı.

Bodrum’da kan donduran olay! Yol kenarındaki çuvalda çürümüş ceset bulundu

Yapılan çalışmada, içi toprak dolu bir çuval içerisinde 1 erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz halde olduğu öğrenilirken, tahmini 50-55 yaşları arasında yetişkin bir erkeğe ait olduğu belirtildi.

Bodrum’da kan donduran olay! Yol kenarındaki çuvalda çürümüş ceset bulundu

Bölgede geniş çaplı inceleme yapan Olay Yeri inceleme (OYİ) ekipleri çuvalın yanında bulunan alkol şişelerini ve bölgede topladıkları bulguları incelemek üzere delil torbasına aldı.

Bodrum’da kan donduran olay! Yol kenarındaki çuvalda çürümüş ceset bulundu

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından esrarengiz olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameralarının inceleneceği belirtildi.

Bodrum’da kan donduran olay! Yol kenarındaki çuvalda çürümüş ceset bulundu

Cesedin yaklaşık 1 aylık olduğu tahmin edilirken, savcının incelemesinin ardından tanınmaz halde bulunan cansız beden, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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