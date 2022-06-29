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Haberler Muğla Costa Venezia ve Seven Seas Explorer İzmir Limanında yolcular için mola verdi!

Costa Venezia ve Seven Seas Explorer İzmir Limanında yolcular için mola verdi!

İtalya bayraklı Costa Venezia ve Marshall bayraklı Seven Seas Explorer adlı iki kruvaziyer Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyıya yanaştı. İzmir Limanına yanaşan kurvaziyerlerden ABD'li ve İngiliz ağırlıklı yolcular indi. Yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde hem yürüyüş hem alışveriş yaptı.

AA

29.06.2022, 14:47

Costa Venezia ve Seven Seas Explorer İzmir Limanında yolcular için mola verdi!

Costa Venezia" ve "Seven Seas Explorer" Bodrum'a yanaştı. İtalya bayraklı "Costa Venezia" ve Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Explorer" adlı kruvaziyerler, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. İzmir Limanı'ndan gelerek Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 323,46 metrelik Costa Venezia 'da, İspanya, İtalya ve Almanya ağırlıklı 1446 yolcu ile 1035 personel bulunuyor. Kruvaziyerin akşam saatlerinde Pire Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

İskeleye yanaşan 224 metrelik "Seven Seas Explorer" adlı kruvaziyerde ise 395 yolcu ve 523 personel var. İzmir Limanı'ndan gelen ve akşam ilçeden ayrılıp Rodos'a devam edecek gemiden inen ABD'li ve İngiliz ağırlıklı yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

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