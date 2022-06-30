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Haberler Muğla 45 yıllık evlilik cinayetle bitti

45 yıllık evlilik cinayetle bitti

Manisa’da boşanma aşamasında olduğu karısı Ummuhan Yurtseven’i eve dönmesi için ikna edemeyen Hüseyin Yurtseven, eşini ve birlikte kaldığı oğlu Mustafa Yurtseven’i tabancayla vurarak öldürdü

30.6.2022

45 yıllık evlilik cinayetle bitti

MANİSA'DA Hüseyin Yurtseven (71), boşanma aşamasındaki 45 yıllık eşi Ummuhan Yurtseven (65) ile oğlu Mustafa Yurtseven'i (45) tabancayla vurarak öldürdü. Yurtseven, olayın yaşandığı sokakta suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.

OLAY, önceki gün saat 20.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahallesi 3800 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ummuhan Yurtseven, 1 yıl önce geçimsizlik nedeniyle eşi Hüseyin Yurtseven'i terk ederek oğlu Mustafa Yurtseven'in yanına yerleşti.

ANNE-OĞUL MUTFAKTA YERE YIĞILDI
BOŞANMA aşamasındaki eşiyle barışmak isteyen Hüseyin Yurtseven, konuşmak üzere oğlu Mustafa Yurtseven'in evine geldi. Eşinden, "Unuttun mu senden boşanıyorum" yanıtı alan Yurtseven, bu sırada oğlu ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlenen Yurtseven, yanında getirdiği tabanca ile önce oğluna, daha sonra eşine birer el ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği anne ve oğlu, kanlar içerisinde evin mutfağında yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne Ummuhan Yurtseven ve oğlu Mustafa Yurtseven'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİSE TESLİM OLDU
ANNE ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Apartmandan çıkan şüpheli Yurtseven ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Öte yandan Hüseyin Yurtseven'in son 1 aydır, oğlunun evinde saklanan Ummuhan Yurtseven'i görmek için fırsat kolladığı ve mahallede dolaştığı öğrenildi. SERKAN ÖZCAN

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