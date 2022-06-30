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Haberler Muğla İzmir’den çıkan kruvaziyerler Bodrum’a yanaştı

İzmir’den çıkan kruvaziyerler Bodrum’a yanaştı

30.6.2022

İzmir’den çıkan kruvaziyerler Bodrum’a yanaştı
İtalya bayraklı "Costa Venezia" ve Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Explorer" adlı dev kruvaziyerler, Bodrum'a geldi. İzmir Limanı'ndan gelerek Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 323,46 metrelik "Costa Venezia"da, 1446 yolcu ile 1035 personel bulunuyor. İskeleye yanaşan 224 metrelik "Seven Seas Explorer" adlı kruvaziyerde ise 395 yolcu ve 523 personel var. İzmir Limanı'ndan gelen ve akşam ilçeden ayrılıp Rodos'a devam eden gemideki ABD'li ve İngiliz ağırlıklı yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. ■ OSMAN AKÇA
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