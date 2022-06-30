"Mavi Vatan"ın kahramanları sınır tanımıyor! Her an göreve hazırlar

GEMİDEKİ AMELİYATHANEDE DOKTORLAR HAZIR BEKLİYOR

Basınç odası, röntgen, ultrason ve solunum cihazının yanı sıra olası acil durumlar için bir genel cerraha ameliyat yapma imkanı sağlayan, bir acil müdahale odasıyla da adeta "yüzen bir hastaneyi" andıran TCG Alemdar gemisine alınan personelin tıbbi müdahalesi, Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi tarafından yapıldı.

Genel durum bozukluğu olduğu değerlendirilen ve acil olarak tam teşekküllü hastaneye sevki gereken bir kazazede ise ilk müdahalenin ardından gemiye inen bir helikopterle sevk edildi.