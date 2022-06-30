"Mavi Vatan"ın kahramanları sınır tanımıyor! Her an göreve hazırlar

Bu robot, operatör yönlendirmesiyle dalgıç dalış mesafesinin üzerindeki basit su altı kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor. ROV'da yandan taramalı sonar cihazları da yer alıyor. Sualtı Akustik Sistemleri ile batık denizaltıların yerini ses ve görüntülerle tespit edebilen TCG Alemdar, kurtarma çanı ile 207 metre derinliğe kadar denizaltından personel kurtarabiliyor. Gemideki dalgıçlar, teknolojik imkanların kullanıldığı özel giysileriyle kurtarma çalışmalarına katılıyor.
Dalış ve kurtarma görevlerini daha etkin, daha emniyetli ve daha derinde gerçekleştirebilen gemide olası durumlara karşı revir, acil müdahale odası, hasta yatakhanesi, röntgen ve ultrason bulunuyor.