Üreticilere makine ve ekipman desteği

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığını Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi projesi çerçevesinde bin 56 üreticiye, bin 56 makineekipman dağıtımı başladı.

BİRBİRİMİZE DUYURALIM

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla genelinde bin 56 üreticiye 18 milyon liralık yatırımın 9 milyon 133 bin 366 lirasını destek olarak verdiklerini söyledi. Sadece ekipman desteği değil birçok yatırım desteği de verdiklerini belirten Saylak, kırsal kalkınma yatırımları ile ilgili 20 milyon liraya yakın destek verdiklerini açıkladı.

Saylak, makine ekipman desteğinde Milas'ta 342 üreticiye toplam makine tutarı 5 milyon 63 bin 183 liranın 2 milyon 533 bin 592 lirasını destek olarak verdiklerine dikkati çekerek, "İkinci sırada Yatağan, üçüncü sırada Seydikemer ilçesi geliyor" diye konuştu. Üreticilerin verilen desteklerden haberdar olmaları gerektiğine de vurgu yapan Saylak, "Destekleri, birbirimize duyuralım katılımı arttıralım" diye konuştu.

"BIZ DURURSAK TÜRKIYE DURUR"

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de devletin üreticiye verdiği desteklerin her geçen gün arttığına değinerek, üreticilerin yanında olduklarını ve her türlü desteğe hazır olduklarına vurgu yaptı. Üretici Celal Karataş ise üreticilere verilen yüzde 50 hibe makine desteğinden faydalandığını ve tüm üreticileri devletin verdiği desteklerden faydalanmaya davet etti. Karataş, konuşmasını "Biz durursak Türkiye durur" sözleriyle tamamladı.

■ OSMAN AKÇA