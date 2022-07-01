‘Yıl sonunda ihracat 1 milyar dolara çıkacak’

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği'nin (TÜMMER), Farkındalık Artırımı ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli Mermer Ocak İşletmeciliği projesinin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, "Muğla ilimizin 2022 yılı ocak-mayıs ayı ihracatı yüzde 19'luk artışla 289 milyon dolarla 344 milyon dolara çıkmıştır. Aynı dönemde madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 44'lük artışla 37 milyon dolarla- 53 milyon dolara yükseldi" dedi. Muğla ve Sinop'un pilot il olarak seçildiği "Farkındalık Artırımı ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli Mermer Ocak İşletmeciliği" projesinin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, TÜMMER Başkanı Hanefi Şimşek, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Doğaltaş Daire Başkanı Mustafa Yıldız ve birçok sektöre temsilcisi katıldı.

'GURURLA PAZARLIYORUZ'

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, "Dünyada çok prestijli projelerle Muğla mermerlerini gururla pazarlıyoruz. Kaynaklarımızı korumak ve çocuklarımıza sürdürülebilir bir dünya bırakmak için sorumlu ve sürdürülebilir madencilikle mermer madenciliği yapmamız gerekiyor ki bizler de bu yolda bilinçli bir şekilde alışıyoruz. İleri teknolojilerle mermeri tabiri yerindeyse bir peynir kalıbı gibi doğadan çıkarttık. Mümkün mertebe az zayiat vererek üretim yapıyoruz. Çünkü bu ülkemizin doğal kaynağı bizden sonraki nesillerin de hakkı var. Bu yüzden bu kıymetli ürünleri bu şekilde işlemeye özen gösteriyoruz" dedi.

Mermer ocaklarında iş güvenliği, kültürün arttırılmasının amaçladığı projede 2 pilot il belirlediklerini söyleyen TÜMMER Başkanı Hanefi Şimşek, "Mermer ocaklarında iş güvenliği, kültürün arttırılmasını amaçladığımız projemizde 2 pilot il belirledik ilk ilimiz Muğla. Bölgede faaliyet gösteren maden ocaklarından 200 çalışanımıza sanal gerçeklik uygulamaları ile eğitim vereceğiz" dedi. Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Doğaltaş Daire Başkanı Mustafa Yıldız, "Hepimizin bildiği üzere ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için madencilik en kritik sektörlerin başında gelmektedir. Madencilik sektörünün önünü açmak, beklentilere karşılık vermek için MAPEG olarak Bakanlığımızın öncülüğünde bir süredir yeni maden mevzuatı üzerinde çalıştığımız sizlerin de malumunuzdur. Yapılan yatırımlar ile bugünü dünden daha iyi olan sektörün geleceği de bugünden daha iyi olacaktır" dedi.

BÜYÜK BİR ARTIŞ YAŞANDI

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "Muğla ilimiz 2020 yılında 585 milyon olan ihracatını 2021 yılında yüzde 32'lik artışla 774 milyon dolara çıkarmıştır. Madencilik sektörümüz Muğla'da su ürünleri sektörünün ardından en fazla ihracat yapan 2'nci sektör konumunda. Muğlalı madencilerimizin 2021 yılında ise Muğla'nın ihracatına 106 milyon dolarlık katkı sağlamıştır. 2021 yılında Muğla'da en fazla ihracat yapan 5 firmamızın 2'si maden sektörümüzden. Muğla'nın 2022 yılı ocak-mayıs ayı ihracatı yüzde 19'luk artışla 289 milyon dolarla 344 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 44'lük artışla 37 milyon dolarla- 53 milyon dolara yükseldi. Muğla'nın 2022 yılı sonunda ihracatının 1 milyar dolara çıkacağına inanıyoruz" diye ifade etti.

INSAN ODAKLI ÇALISMA

MUĞLA Valisi Orhan Tavlı, "Dünya rezervlerinde önemli bir paya sahip olan sektörümüz, işverenlerde çalışanlar ve ailelerinde yaratacakları farkındalık ile daha sürdürülebilir ve yaşama önem veren insan odaklı yönü ile de dünyada hak ettiği yeri alacak. Bu sektörümüz Muğla'da özellikle iş güvenliği, sağlığı ve çevre duyarlılığı konusunda hassas davranmakta" diye konuştu.