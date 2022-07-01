Yüzen sarayların adresi

Dünyanın en güzel koylarını bünyesinde barındıran Ege koyları, milyarder işadamlarını da cezbediyor. Dünyaca ünlü milyarderlerin ultra lüks yatları, Marmaris, Bodrum, Göcek, Fethiye ve Gökova Körfezi'ni adeta mesken tuttu. ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Rus milyarder Roman Abramoviç ve Kazak milyarder Alijan İbragimov'in ultra lüks yatlarından sonra Cenevre merkezli Waypoint Capital'ın patronu İsviçreli milyarder iş adamı Ernesto Bertarelli'nin mega yatı da yeşille mavinin buluştuğu dünyaca ünlü koyları gezmek için geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

MİSAFİRLERİYLE GELİYORLAR

Yaklaşık 16 milyar dolar serveti bulunan ve en çok yatçılık merakıyla gündeme gelen Bertarelli'nin Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskeleye yanaştırılan yat, Muğla koylarında gezmek için akaryakıt ikmali de yaptı. Dünyanın sayılı zenginleri mega yatlarıyla Ege'nin dünyaca ünlü turkuaz rengi denizi ve yeşilin her tonunun bulunduğu koylarda, misafirleriyle tatillerini sürdürüyor.

DONANIMLI LÜKS YATLAR

Milyarderler Bodrum, Marmaris, Göcek, Gökova Körfezi ve Datça'da gözden uzak denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. İhtiyaçlar ise görevli personellerce karşılanıyor. Yatlara ait botlarla kıyıya ulaşan görevliler, binlerce lirayı bulan market alışverişlerini önce botlara, oradan da lüks yatlara ulaştırıyor. Ünlü milyarder iş insanlarına ait ultra lüks yatların özellikleri ise saymakla bitmiyor.

LANA

BİLL Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki "Lana" isimli yatında spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunuyor. yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

FLYING FOX

AMAZON'UN kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Flying Fox, dünyanın 14. en büyük yatı olarak biliniyor. 136 metre uzunluğundaki 225 metre genişliğindeki süper yatta gece modunda 25 misafir için tümü deniz manzaralı özel teraslara sahip 11 kabin bulunuyor. yatın özellikleri arasında ana güvertede kıçta çok büyük bir havuz yer alıyor. yatta bir sinema, bir asansör ve piyasadaki en büyük helikopterleri barındırabilecek 2 pist yer alıyor. yat, geniş bir plaj alanına birkaç yüzme platformuna, spor salonu, sauna, hamam ve masaj alanına sahip.

ECLİPSE

ABRAMOVİÇ'İN 2010 yılında yaklaşık 340 milyon Euro'ya malolan Eclipse'de helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra Lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok Lüks donanımı bulunuyor. Boyu 170 metre olan Eclipse, dünyanın en büyük yatlarından biri olarak biliniyor.

IDYNASTY

KAZAK milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait 101 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde olan Cayman bayraklı mega yatı yaklaşık 250 milyon dolar değerinde. 30'a yakın kabin bulunan mega yatta seyyar yüzme ve su sporları parkı yer alıyor. Yatta 33 personel görev yapıyor.

VAVA 2

TURİSTLER tarafından körfezden limana geçişi ilgiyle izlenen "Vava 2", 6 güverteli, çelik gövdeli ve alüminyum üst yapılı, içinde jakuzi, spa havuzu ve spor salonuna sahip. 30 mürettebatı bulunan, 22 misafiri ağırlayan mega yatın, 11 lüks kabini bulunuyor. 96,8 metre uzunluğundaki yatta, helikopter ve pisti ile büyük bir yüzme havuzu da yer alıyor.

OSMAN AKÇA