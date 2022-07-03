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Manisa'da korkutan patlama! Canlarını zor kurtardılar

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı. Doğalgaz borusunun asfalt çalışması sırasında patlaması sonucu tonlarca ağırlıktaki makine devrildi. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

İHA

03.07.2022, 13:08

Manisa’da korkutan patlama! Canlarını zor kurtardılar

Olay, 2 Temmuz Cumartesi öğle saatlerinde Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede süren asfalt çalışmaları sırasında patlayan doğal gaz borusunun basıncıyla müteahhit firmaya ait asfalt kazıma makinesi devrildi.

O sırada bölgede çalışmakta olan iki işçi ise patlamayla birlikte son anda canlarını kurtardı. Yoğun toz bulutunun meydana geldiği patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlama anı sırasında çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlamayla birlikte iş makinesinin devrilmesi ve işçilerin kaçışmaları yer aldı.

Mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu

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