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Haberler Muğla Muğla'da orman yangınlarına karşı denetimler artırıldı! 565 personel 107 araçla devriye

Muğla'da orman yangınlarına karşı denetimler artırıldı! 565 personel 107 araçla devriye

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkisinde meydana gelen orman yangınında binlerce hektar alan küle dönmüştü. Yangın sonrası İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Kentte 565 personel 107 araçla özellikle yangın riskinin olduğu ormanlık alanlarda devriye görevi icra edildi.

AA

03.07.2022, 12:48

Muğla’da orman yangınlarına karşı denetimler artırıldı! 565 personel 107 araçla devriye

Muğla'da İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangını riskinin bölgede devam etmesi nedeniyle ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor.

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde, 21 Haziran'da başlayan ve ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu söndürülen orman yangının ardından il genelinde denetimler artırıldı.

AFAD, hafta sonu Muğla'da beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskine karşı uyarı yaptı. Bu kapsamda Muğla ve ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda devriyeler artırıldı.

Kentte 565 personel 107 araçla özellikle yangın riskinin olduğu ormanlık alanlarda devriye görevi icra etti.

Ekipler tarafından bazı ormanlık alanlar şerit çekilerek giriş çıkışlara kapatıldı.

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