Muğla’daki gizli hazine Turgut Şelalesi’ne ziyaretçi akını

Marmaris ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Turgut Mahallesi'ndeki Turgut Şelalesi, yüzlerce yıllık çınar ve sığla ağaçlarıyla çevrili. Fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluşturan şelalede kavurucu sıcaklarda serin ortamın keyfini yaşayan vatandaşlar, o anları fotoğraflamayı ihmal etmiyor. Gelen ziyaretçiler hem yürüyüş yapıp serinliyor hem de küçük doğal havuzlar oluşan şelalenin önünde suya girerek sıcaklardan kaçarak serinliyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğrayan şelaleye gelen Özlem Eren, "Turgut Şelalesi'ne ilk defa geliyoruz. Daha önce hiç gelmemiştik ama adını duymuştum. Zaten aslen de buralı değiliz. Zonguldak'tan tatile geldik Marmaris'e. Ancak buralar güzel yerler, çok beğendik. Doğal ve sevimli bir yer. İnsanları da çok sıcak. Doğası ve havası çok güzel. Biz de çok yorulduk zaten, dinlenmek için geldik. Sağlık personeliyim, hemşireyim ve pandemiden sonra çok iyi geldi burası. Okullar da tatil olunca çocuklarımızla birlikte dinlenmeye geldik" dedi.





Marmaris bölgesinin doğal güzellikleri ile adeta yalancı bir cennet olduğunu ifade eden Serdar Şekercioğlu, "Benim annem buralı, Orhaniyeli. O yüzden küçüklüğüm benim buralarda geçti. Memleketimizin her yeri güzel. Karadeniz'i, Ege'si bir farklı güzel ama Marmaris'in hem merkezi hem de

Datça, Bozburun gibi çevre köyleri bir başka güzel. Buralar için dünyadaki cennet diyebiliriz aslında" dedi.



"YABANCI TURİST ZİYARETÇİLER YOĞUNLUKTA"

Şelale içerisinde bulunan bir işletmenin sahibi olan Ayşen Özdemir ise yerli turistleri de beklediklerini ifade ederek "Şu an bir yoğunluk var, ziyaretçilerimiz arttı. Yabancı turist olarak ziyaretçi daha fazla. Her gün safariler gelerek, turistleri getirmekte. Turistler bayağı bir yoğunluk katmakta turizm açısından. Buraya yerli turistlerimizi de bekliyoruz. Gelirlerse daha da kalabalık olacak" dedi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarından Turgut Şelalesi'nin de etkilendiğini hatırlatan Özdemir, "Geçen seneki yangınlarla mücadele etmek bizim için zordu. Yanmaktan son anda kurtulduk diyebiliriz. Kendi imkanlarımızla yapabildiğimiz kadar yangını söndürmeye çalıştık. Allah bir daha göstermesin, inşallah bir daha yaşamayız" dedi.



Vatandaşlara çevrenin kirletilmemesi yönünde uyarılarda bulunan Özdemir, "Biz buraya her ne kadar çöp kovaları koysak da çöpleri yere atan oluyor maalesef. Topluyoruz ama doğayı kirletmeseler daha güzel olur. Doğamızı temiz tutalım. Gezdiğimiz yerleri bir dahaki sefere geldiğimiz zaman yeniden temiz bulmak açısından temiz tutmalıyız. Hem doğamızı temiz tutmuş oluruz hem de görüntü açısından da güzel olur" şeklinde konuştu.

