MUSKİ’nin beceriksizliği vatandaşı bezdirdi

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır çözüm bulamadığı su sorunu vatandaşları isyan ettirdi. Bodrum'da bazı mahallelere hat döşemeyip vatandaşları su kuyularına mahkum eden Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), şimdi de kendi kuyularına sahip olan işletmelerin Yalıkavak'ın yüksek kesimlerine su taşıyan tankerlerine 158 bin ile 210 bin lira arasında "su kullanım faturası" gönderdi. Bunun üzerine tankerciler kontak kapattı.

Kamyoncuların sözcüsü Özgür Aydemir, "Kuyu bizim, kamyon bizim. Kuyunun elektrik faturalarını biz ödüyoruz. Bir seferden kazandığımız sadece 100 lira. Bu cezaları kamyonları satsak ödeyemeyiz. Maalesef Yalıkavak'ta 30 bin kişi susuz kalacak ve bayrama susuz girecek" diye konuştu. MUSKİ Bodrum Yöneticisi Oğuz Kaan Bardakçı ise, sıkıntıları bir üst makama ileteceğini söylemekle yetindi.

'ÇAMAŞIR YIKAYAMIYORUZ'

Bodrum'un Yakaköy Mahallesi'nde yaklaşık 100 hanenin yaşadığı bölgede de su sıkıntısı yaşanıyor. Kuyudan su çekerek ihtiyaçlarını gideren vatandaşlar, ara sıra akan suyun kalitesinin de kötü olduğunu belirterek, 150 metre aşağıda evlere su verildiğini söyledi. Hatice Işık, "Bulaşık ve çamaşır yıkayamıyoruz, tuvalete bile gidemiyoruz" derken, Ömer Aksunlu da, "Su aşağıda akıyor, biz susuz kalıyoruz" dedi. MUSKİ ise, sorun yaşanan hattın iletilen hat ile beslendiğini ifade ederek sorunun giderildiğini iddia etti. ■ ADEM ÜLKER