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Haberler Muğla Bu denizde kim yüzer!

Bu denizde kim yüzer!

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, tur teknelerinin bulunduğu kordon boyunda kanalizasyon hatlarından pis atık sular denize boşaltıldı. Turizm hareketliliğinin başladığı kentte vatandaşlar yerel yönetime adeta isyan etti.

7.7.2022

Bu denizde kim yüzer!

MUSKİ'YE TEPKİ
DENİZE karadan boşaltılan lağım suyunu cep telefonu ile kayda alan tekneciler, "Böyle bir denizde kim yüzmek ister?" diyerek tepki gösterdi.

DENİZDEN yayılan pis kokudan rahatsız olan vatandaşlar, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü göreve çağırdı.
AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, turizm sezonu başında ortaya çıkan çirkin görüntünün CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ'nin beceriksizliğinden kaynaklandığını söyledi.
BÜYÜKŞEHİR'İN ilçedeki arıtmanın yetersiz olduğu gerekçesiyle yeni bir inşaat başlattığını belirten Öztürk, tesisin devreye alınamadığını savundu.
ÖZTÜRK, "Lağım suyu önce Mut deresine, oradan da körfeze akıyor" dedi. ■ OSMAN AKÇA

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