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Haberler Muğla Roxie’nin ölümüne suç duyurusu

Roxie’nin ölümüne suç duyurusu

7.7.2022

Roxie’nin ölümüne suç duyurusu
MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde yaşayan Gündoğdu ailesi, bacağı kırılan köpeklerinin ameliyatta ölmesi üzerine veteriner hakkında suç duyurusunda bulundu. 1 kilo 800 gram ağırlığında 1 yaşındaki Roxie, önceki gün koltuktan düştü. Ertesi sabah kırık teşhisi konulan köpek, ameliyata alındı. Sabah 10'dan 17.00'a kadar veterinerde bekleyen aileye, köpeğin öldüğü söylendi. Savcılığa başvuran aile, "Bir bez içinde köpeğimizi getirerek 'kaybettik' dediler. 'Neden böyle oldu' diye sorduğumuzda cevap vermediler" iddiasında bulundu. Avukat Eren Mert, "Ortada bir can kaybı var, konu ile ilgili suç duyurumuzu Marmaris Cumhuriyet Savcılığına yaptık. Sürecin takipçisi olacağız" dedi. ■ OSMAN AKÇA
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