Lağım suyunu dereye akıttılar

Muğla Fethiye'de, kanalizasyon hatlarından kirli atık suların denize ulaşmasının ortaya çıkmasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri arızayı gidermek için çalışma başlattı. Ekipler, arızayı bulmak için kanalizasyon suyunu direkt Mut Deresi'ne yönlendirdi. Pis su 500 metre sonra Çalış Plajı'ndan körfeze ulaştı.



Lağım çukuruna dönen derenin rengi değişirken, atıkların körfeze ulaştığı kaydedildi.



TURİZMCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Mut Deresi ve Çalış Plajı lağım çukuruna dönerken, ilçeyi pis koku ve kirlilik kapladı. Öte yandan terfi merkezinin taşıyıcı hattının patladığı, günlerdir arızanın giderilemediği, bu yüzden arıtılmamış lağımların Mut Deresi'ne dolduğu, buradan da körfeze aktığı öğrenildi. Fethiyeli turizmcilerden Hüseyin Kaptan tepkisini, "Bu ilk defa olmuyor. Her yıl yaşanıyor. İnsanlar bayramda 11 ay hayalini kurdukları tatil için gelecekler ama karşılaşacakları manzara bu. Hani arıtma tesisinin kapasitesini artırmışlardı! Bardağa doldurulup içilecek kadar temizdi su. Hadi içsinler bu suyu bakalım" şeklinde dile getirirken bir başka turizmci Emre Dilek de, "Arıtma tesisi yetersiz kalıyor. Pislikler artık deniz üzerinde yüzüyor. Yeni bir arıtma tesisi şart oldu ve altyapı da yenilenmeli" dedi.

■ VURAL EFECİK