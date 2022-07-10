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Haberler Muğla "Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen 1547 yolcu Bodrum'u gezdi

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen 1547 yolcu Bodrum'u gezdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle 1547 yolcu geldi. Misafirlerden bazıları araçlarla ve bisikletle şehir turu yaptı, alışveriş edip bazı tarihi yerleri ziyaret etti. Gemi, Mikonos Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.

AA

10.07.2022, 19:22

Mein Schiff Herz isimli kruvaziyerle gelen 1547 yolcu Bodrum’u gezdi

Heraklion Limanı ziyaretinin ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren Malta bayraklı büyük gezinti gemisi "Mein Schiff Herz" Bodrum'a geldi.

Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırılan gemide, çoğunluğu Alman uyruklu 1547 yolcu ile 720 personel bulunduğu bildirildi.

Gün içinde gemiden inen turistler sahilde gezdi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle sahillerde yoğunluk yaşanan ilçede, çarşıdaki hareketliliği artıran gemi yolcuları, alışveriş yapıp bazı tarihi yerleri ziyaret etti.

Bazıları araçlarla ve bisikletle şehir turu yaptı.

Gemi, Mikonos Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.

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