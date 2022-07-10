Haberler Muğla "Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen 1547 yolcu Bodrum'u gezdi

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen 1547 yolcu Bodrum'u gezdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle 1547 yolcu geldi. Misafirlerden bazıları araçlarla ve bisikletle şehir turu yaptı, alışveriş edip bazı tarihi yerleri ziyaret etti. Gemi, Mikonos Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.