Muğla’da kahreden son! Dalyan Kanalı’na giren genç boğularak can verdi

Dalyan Mahallesi Kauons Çay bahçesi önünde bağlı bulunan kayığının karşı tarafta olduğunu gören Behçet Eskol (21), babasının ve annesinin yanında kayığı almak için kanala atladı.

Erol'un bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden yakınları ve çevredekiler, sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Dalyan Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, Eskol'un cesedine ulaştı.

Eskol'un cenazesi, otopsi için Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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