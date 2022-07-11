Kanala giren gencin kahreden sonu

Muğla'nın Ortaca ilçesinden bayram günü yürekleri dağlayan bir haber geldi. Karşı kıyıda bulunan kayığı almak için Dalyan Kanalı'na giren 21 yaşındaki Behçet Eskol boğularak hayatını kaybetti. Ekipler kanalda yaptığı aramada Eskol'un cansız bedenine ulaştı.



GÖZDEN KAYBOLDU

Dalyan Mahallesi Kauons Çay bahçesi önünde bağlı bulunan kayığının karşı tarafta olduğunu gören Behçet Eskol, babasının ve annesinin yanında kayığı almak için kanala atladı. Erol'un bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden ailesi ve çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Dalyan Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Jandarma ekipleri kısa sürede talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Eskol'un cenazesi, otopsi için Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



■ ADEM ÜLKER

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