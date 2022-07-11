  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Kanala giren gencin kahreden sonu

Kanala giren gencin kahreden sonu

11.7.2022

Kanala giren gencin kahreden sonu
Muğla'nın Ortaca ilçesinden bayram günü yürekleri dağlayan bir haber geldi. Karşı kıyıda bulunan kayığı almak için Dalyan Kanalı'na giren 21 yaşındaki Behçet Eskol boğularak hayatını kaybetti. Ekipler kanalda yaptığı aramada Eskol'un cansız bedenine ulaştı.

GÖZDEN KAYBOLDU
Dalyan Mahallesi Kauons Çay bahçesi önünde bağlı bulunan kayığının karşı tarafta olduğunu gören Behçet Eskol, babasının ve annesinin yanında kayığı almak için kanala atladı. Erol'un bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden ailesi ve çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Dalyan Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Jandarma ekipleri kısa sürede talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Eskol'un cenazesi, otopsi için Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ ADEM ÜLKER
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA