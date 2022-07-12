Muğla’da sigara izmaritinin yol açtığı facia: Zeytinlikler yandı!

Muğla'nın Milas ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti zeytinlik alanda yangına neden oldu.

Milas Baharlı Sanayi Sitesi üzerindeki zeytinlik alanda çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı. Yangının yoldan geçern araçlardan tarafından atıldığı düşünülen sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.