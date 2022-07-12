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Haberler Muğla Rehabilitasyon merkezine Engelsiz Bakkal

Rehabilitasyon merkezine Engelsiz Bakkal

12.7.2022

Rehabilitasyon merkezine Engelsiz Bakkal
Muğla Fethiye'deki rehabilitasyon merkezinde, engelliler için sosyal yaşama uyum sağlamaları amacıyla 'engelsiz bakkal' açıldı. Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde Kurban Bayramı tatilini ailelerinden ayrı geçiren engellilerin mutlu olması için, merkezde 'Bizim engelsiz bayram bakkalı' açıldı. Çeşitli ürünlerin yer aldığı reyonlardan alışveriş eden engellilerin sosyal yaşama uyum sağlamaları hedeflendi. Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, "Özel gereksinimli vatandaşlarımızın sevinci bizim için her şeye değer" dedi.
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