Eskiden madendi şimdi zeytinlik oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde yerli linyit kömürü kullanarak elektrik üreten Yeniköy ve Kemerköy (YK) Termik Santralleri'nin işleticisi YK Enerji'nin Genel Müdürü M. Serhat Dinç, elektrik üretim santralleri hakkında bilgiler verdi.



HEDEF SIFIR KARBON AYAK İZİ

Yerli linyit kömürü ile elektrik üretmek amacı ile kurulan Yeniköy Termik Santrali'nde her biri 210 MW gücünde iki, Kemerköy'de ise her biri 210 MW olmak üzere 3 ünite bulunduğunu aktaran Dinç, santrallerde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 2.5'inin karşılandığına dikkat çekti. Santrallerin Muğla'nın en büyük işverenleri arasında yer aldığını, şirket çatısı altında toplam 3 bin 100 kişinin istihdam edildiğini söyleyen Dinç, "Ülkemizin enerji dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla maden sahalarımızın bulunduğu alanlara toplamda 40 MW'lık iki ayrı güneş santrali kurmak için lisanslarımızı aldık. 20 MW'lık iki santralin kurulum çalışmalarına Kasım ayında başlayacağız. 2023 Haziran ayında da üretime geçmeyi planlıyoruz. Ayrıca 2038 yılında bölgedeki kömür tamamen bittiğinde maden sahalarının önemli bir bölümüne o dönemin teknolojisine uygun olarak yenilenebilir enerji santralleri kurma planımız var. 2040 vizyonumuzu "sıfır karbon ayak izi" olarak belirledik" diye konuştu.

ZEYTİNYAĞINA COĞRAFİ İŞARET ALINDI

Kapatılan maden sahalarındaki zeytinliklerden elde edilen zeytinyağlarının kısa bir süre önce Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işarete layık görüldüğünü belirten Dinç, maden sahalarında kömür çıkartılmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde arkeolojik kazılar yapıldığını, çıkartılan eseri Milas Ören'de kurulan Ören Arkeopark Açık Hava Müzesi'ne taşıdıklarını ifade etti.



YILDA 40 TON ZEYTİN

Şirketlerinin kendi talebi ve isteğiyle Orman Genel Müdürlüğü ile 2020 yılında 'Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü' imzalandıklarını hatırlatan Dinç, "Bu kapsamda ülke genelinde 2 milyon fidan dikimi gerçekleştirildi. Toplamda 1992'den günümüze gelinceye dek 93 hektarlık maden faaliyet alanlarımızda 415 binin üzerinde akasya, zeytin, kızılçam, fıstık çamı, mavi selvi, sakız ağacı, incir ağacı dikimi yapıldı. Ayrıca yine kapatılan maden sahalarının olduğu bölgede 22 bin 100 zeytin ağacımız bulunuyor. Bu ağaçların hasadı yine bölgedeki köylülerimiz tarafından yapılıyor. Her yıl rekolteye göre değişmekle birlikte ortalama 40 ton zeytin elde ediliyor. Zeytinlerden ise 8 ton soğuk sıkım zeytinyağı ve zeytinyağı sabunu üretiyoruz. Bu ürünleri şirket çalışanları ve diğer paydaşlarla paylaşıyoruz" dedi.

METİN BURMALI