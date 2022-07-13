Evladı sokağa attı devlet sahip çıktı

Muğla'da, 14 yıldır tüm ihtiyaçları Türk Kızılay tarafından karşılanan 69 yaşındaki Derya Yaman, Kurban Bayramı'nın ilk günü Kızılay ekiplerince uzun yıllar sonra götürüldüğü mezarlıkta oğlunun ve babasının kabrini ziyaret etti. Menteşe Yeni Şehir Mezarlığı'nda 23 yaşında öldürülen oğlu Mücahit Kozluk'un mezarını ziyaret eden Yaman, kabre su döküp, mezar taşını yıkadı ve çiçek bıraktı. Yaman daha sonra 2015'te vefat eden babası Ali Yaman'ın mezarını da ziyaret ederek, oğlu ve babası için Türk Kızılay ekipleriyle birlikte dua okudu. Türk Kızılay Muğla ve Menteşe Şubesi ekiplerince 2 oda evine bırakılan yaşlı kadın, ibretlik yaşam hikayesini anlattı.



'ÇOK ZOR GÜNLER YAŞADIM'

Yaman, evlendikten sonra 4 sene İzmir'de yaşadıklarını, eşini burada trafik kazasında kaybettiğini söyledi. Kaza sırasında iki çocuğu olduğunu ve birisine de hamile olduğunu belirten Yaman, "Eşim öldükten sonra dünyaya oğlum geldi. 10 aylıkken beyin kanserinden öldü. Yıllar sonra başka bir evlilik yaptım. Ondan da bir oğlum oldu ama kocamla ayrıldık. Oğlum da 23 yaşında öldürüldü. Öyle acı, zor günler yaşadım" dedi.



Yaman, bayramda oğlunun ve babasının mezarını ziyaret etti.



49 YIL ÖNCE KENTE GELDİ

Yaman, 49 yıl önce Muğla'ya geldiğini, oğlu ölmeden önce ufak kızının kendisine sürekli işkence yaparak, bir kış günü sokağa attığını anlattı. Kimsesi olmadığını dile getiren Yaman, "Bir kızım vardı. Geçen sene yanarak öldü. Çok çektirdi bana. Sokaklara attı. Yıkıntılıklarda kaldım. Sokaklara hayvanların yemesi için konulan ekmekleri topladım. Islattım, ıslattım yedim. Ölmedim. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Cenabı Allah bana veriyor" dedi.

'BEN BAYRAMLARI UNUTALI 12 YIL OLDU'

Perişan halini görenlerin haber vermesi üzerine Kaymakamlık ve Valiliğin kendisine ev tuttuğunu, belediye ekiplerinin de eşya verdiğini ifade eden Yaman, daha sonra Türk Kızılay ile tanıştığını aktardı. 14 yıldır Kızılay'dan yardım aldığını vurgulayan Yaman, Türk Kızılay yetkililerine teşekkür etti. Yaman, "Ben bayramı unutalı 12 sene olmuştu. Bugün de bana bayram yaptırdılar. Bayramda yine giysilerim geldi. Ama daha büyük bir bayram yaptırdılar ki, beni oğlum ve babamın mezarına götürdüler.

OSMAN AKÇA