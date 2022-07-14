Datça yangınında ikinci gün! Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı

Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgar etkisini azaltırken, tek nokta olan Kızılbük mevkisinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.