Gün ağarınca ortaya çıktı: Datça yangınında büyük hasar

Muğla'nın Datça ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınından 17 konut olumsuz olarak etkilenirken, 3 bin 520 kişi de tahliye edildi.

Yangın, Mesudiye Mahallesi radar mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.





3 BİN 520 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangınla mücadelede 23'üncü saate girilirken Muğla Büyükşehir Belediyesi son durum raporu yayımladı. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahalenin olduğunun belirtildiği açıklamada, "Yangın, Datça Hava Radar Mevzi Komutanlığı yerleşim bölgesinin alt kısmından çıkmış olup, rüzgarın da etkisi ile Mesudiye Mahallesi'ne doğru ilerlemiştir. Yangın Hava Radar Mevzi Komutanlığı altı, Mesudiye Mahallesi Girtepe ve Domuz Çukuru bölgesinde devam etmektedir.

Havadan ve karadan müdahale devam etmektedir. Rüzgar kuzey-batı yönünden 8km/h hızla esmektedir. Meşe Çukuru Mahallesi'nde 10 ev, Döşeme Mevkii'nde 15 ev, Mesudiye Hayıtlıbükü, Mezitli Mahalleleri'nde konaklama tesislerinde bulunan 3 bin 520 kişi, 10 araç, 28 büyükbaş ve 35 küçükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Şu ana kadar 17 konutun olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. Resmi olmayan rakamlara göre 728 hektar alan zarar görmüştür. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 105 personel, 57 araç ve yardımcı ekipmanlarımızla sahadayız" ifadelerine yer verildi.