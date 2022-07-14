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Haberler Muğla Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Turizm merkezi Muğla'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları kafe ve restoranlarda oturdu, sahildeki işletmelerden alışveriş yaptı.

AA

14.07.2022, 17:20

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçelerinden Ula'nın "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerle doldu.

Akbük sahilinde de yoğunluğa neden olan tatilciler, serinlemek için denize girdi.

Bodrum ilçesinde de sahillerde yoğunluk yaşandı. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Yahşi ve Torba sahilleri başta olmak üzere yarımadanın birçok noktasındaki plajlar tatilcilerle doldu.

Bazı tatilciler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları kafe ve restoranlarda oturdu, sahildeki işletmelerden alışveriş yaptı. Bazı kişilerin de açıkta demirli yatlarında zaman geçirdikleri gözlendi.

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