Terk edilen koca dehşet saçtı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde balıkçılık yapan koca, kendisini terk ederek Denizli'ye giden karısını ve karısının sevgilisini öldürürken, sevgilisinin annesini de ağır yaraladı. Olay, önceki gün 23.00 sıralarında Denizli'nin Acıpayam ilçesinin Ören Mahallesi'nde yaşandı. Ortaca'da Erdal Yalçın ile evli olan Emine Yalçın (38), bir süre önce evi terk ederek Denizli'nin Acıpayam ilçesi Ören Mahallesi'nde oturan Mehmet Aksoy'un (33) yanına geldi.

Eşinin izini bir dedektif gibi süren Erdal Yalçın, otomobiliyle Aksoy'un evine geldi. Çıkan tartışma sonrası Erdal Yalçın (39), yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Önce Mehmet Aksoy'a ateş ederek göğsünden yaralayan saldırgan, Emine Yalçın'a doğrulttuğu tüfeğin tutukluk yapması üzerine bu defa tabancasını çıkarıp, peş peşe 4 el ateş ettikten sonra son olarak Mehmet Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'u (51) yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Daha sonra Erdal Yalçın kaçtı. Silah sesini duyanlar, 112 Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahasine rağmen Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy öldü. Ağır yaralı halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Gülperi Aksoy'un ise hayati tehlikesi sürüyor. Saldırgan Muğla'nın Dalaman ilçesi girişinde suç aleti tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alınırken, kullandığı tabanca evin yakınındaki arazide bulundu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Öte yandan Emine Yalçın'ın daha önce de evi terk edip Mehmet Aksoy'un yanına geldiği, ancak ağabeyi tarafından alınıp eşine teslim edildiği öğrenildi. ■ SEBAHATTİN ALP