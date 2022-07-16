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Haberler Muğla Bodrum Kalesi’nde korkunç son

Bodrum Kalesi’nde korkunç son

16.7.2022

Bodrum Kalesi’nde korkunç son

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarihi Bodrum Kalesi'nde yaşanan korkunç olayda, 23 yaşındaki genç can verdi. Bodrum Kalesi'ne ziyaretçi bileti alarak giren Durmuş Ali Baysal (23), bir süre içeride gezdikten sonra kalenin güney tarafındaki surlara çıktı. Talihsiz genç buradan sırtüstü aşağıya düştü.

Kahramanmaraş'ta yaşadığı öğrenilen Durmuş Ali Baysal'ın cansız bedeni, deniz kenarındaki kayalıkların üzerinde bulundu. Gencin cenazesi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

■ ADEM ÜLKER

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